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Çocuk destek merkezinde yangın kabusu

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Çocuk Destek Merkezi'nde yangın çıktı. Yangında mahsur kalan çocuklar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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