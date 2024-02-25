Anasayfa Video Galeriler Gündem Çocuk destek merkezinde yangın kabusu Çocuk destek merkezinde yangın kabusu 25 Şubat 2024 Pazar Saat: 16:55 İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Çocuk Destek Merkezi'nde yangın çıktı. Yangında mahsur kalan çocuklar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65db46da365e8cae99008913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kastamonu'da ortaya çıkan ''sevimli misafir'' kamerada Kuyumculardan ''düşük ayarlı çeyrek altın'' uyarısı Netanyahu'ya büyük öfke! Tel Aviv sokakları karıştı İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Sondaj kuyusundan çıkan gaz merak uyandırdı Turistik ilçede şok manzara! Yüzlercesi kıyıya vurdu Maden şirketine bakanlık izin verdi; mahkeme ''dur'' dedi! Baba ile engelli oğluna silahlı saldırı kamerada Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 hain etkisiz hale getirildi