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  4. Dağların arasındaki ''yeşil cennet'' ziyaretçi akınına uğruyor

Dağların arasındaki ''yeşil cennet'' ziyaretçi akınına uğruyor

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Erzurum'un Uzundere ilçesindeki ''yeşil cennet'' Yedi Göller, her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

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