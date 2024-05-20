Anasayfa Video Galeriler Gündem Dağların arasındaki ''yeşil cennet'' ziyaretçi akınına uğruyor Dağların arasındaki ''yeşil cennet'' ziyaretçi akınına uğruyor 20 Mayıs 2024 Pazartesi Saat: 09:41 Güncelleme: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 09:41 Erzurum'un Uzundere ilçesindeki ''yeşil cennet'' Yedi Göller, her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664af0843c013109b50712d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 14 ilde kaçak göçmen operasyonu: Çok sayıda gözaltı var İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti HÜRJET, SoloTürk ve Türk Yıldızları gökyüzünde buluştu Edirne'de skandal: Pakistanlılar Hindistanlıyı kaçırdı, 4 kişi tutuklandı İstanbul'da AVM'de panik: 5 kat aşağı uçtu Antalya'da 20 bin kişilik fener alayı Benzin istasyonunda ilginç anlar: Bir kadın sokakta duş aldı Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe bayrağı açtılar 7 kişi yaralanmıştı... Bağ evindeki patlamanın altından yasak ilişki çıktı