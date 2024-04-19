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  4. Damat dehşet saçtı: Eşini ve babasını katletti

Damat dehşet saçtı: Eşini ve babasını katletti

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Bolu’da bir kişi tartıştığı eşi ve 65 yaşındaki kayınpederini bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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