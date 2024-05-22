Anasayfa Video Galeriler Gündem DEAŞ'lı 8 teörist daha Türkiye'den çıktı DEAŞ'lı 8 teörist daha Türkiye'den çıktı 22 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 07:45 Güncelleme: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 07:45 Manisa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664d787196dd78a5e60a8e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da gece yarısı silahlar konuştu: 4 polis 1 bekçi yaralı İzmir'de sokak köpeği katliamı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ''sığırcık'' krizi: Uçuş trafiği durdu Otoyolda akıl almaz kaza: Koca kamyon böyle asılı kaldı Burası Afrika değil Karadeniz... Onlar Karadeniz'in siyahileri... Sokak köpekleri Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı Bu bir vahşet: Tekmeleye tekmeleye dövüp, ezerek öldürdü İstanbul'da başı boş maymun paniği Fiyatı 1 yılda 2'ye katlanmıştı, hasat başladı