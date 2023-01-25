Anasayfa Video Galeriler Gündem Defineciler mezarlığı alt üst etti Defineciler mezarlığı alt üst etti 25 Ocak 2023 Çarşamba Saat: 11:45 Güncelleme: 25 Ocak 2023 Çarşamba 11:45 Çatalca’da içerisinde tarihi mezarlarında bulunduğu eski köy mezarlığı, defineciler tarafından yapılan kaçak kazılarla talan edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d0ec23655077467d0b87b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinden ilk fragman İstanbul'da kadına şiddet kamerada! Çığlıkları sokağı inletti Dosta güven düşmana korku! İşte Mavi Vatan'ın muhafızı TCG Anadolu ''Annem karne hediyesi et aldı '' haberinin ham görüntüleri yayınlandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir kadın cinayeti daha! Eşi gözaltında Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı Babacan'dan Erdoğan'a ''çocuk bezi'' yanıtı Evde doğal gaz patlaması! Kokuyu duyunca canını son anda kurtardı