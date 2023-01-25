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Defineciler mezarlığı alt üst etti

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Çatalca’da içerisinde tarihi mezarlarında bulunduğu eski köy mezarlığı, defineciler tarafından yapılan kaçak kazılarla talan edildi.

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