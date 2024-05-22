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Deniz Aslanı tatbikatı nefes kesti

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Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nda senaryo gereği iki kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi.

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