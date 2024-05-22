Anasayfa Video Galeriler Gündem Deniz Aslanı tatbikatı nefes kesti Deniz Aslanı tatbikatı nefes kesti 22 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 16:40 Güncelleme: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 16:40 Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nda senaryo gereği iki kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664df5e18e96f82d850c8163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da sanayi sitesinde yangın paniği İstanbul’da yabancı uyruklu tacizci öğretmen skandalı Borçlarını ödemek isterken dolandırıldı Okul müdürünün beslediği köpekler bir öğrenciye saldırdı Konya'da ortaya çıkan obruğun oluştuğu an saniye saniye kamerada Mağdur sayısı 150'ye ulaştı: Sizin de müşterisi olmadığınız bankaya borcunuz olabilir Tramvayda Suriyeli saldırgana gözaltı 2 TIR ile 3 servis minibüsü birbirine girdi: Yaralılar var Denizde katil balinaların üstüne atlayan adamın sonu bu oldu