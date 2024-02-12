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  4. Deniz otobüsünde çığlık çığlığa yolculuk! Korku dolu anlar kamerada

Deniz otobüsünde çığlık çığlığa yolculuk! Korku dolu anlar kamerada

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Marmara Denizi'nde İstanbul-Bursa arası sefer yapan deniz otobüsünde, şiddet rüzgar ve dalgalar nedeniyle yolcular büyük panik yaşadı.

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