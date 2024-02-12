Anasayfa Video Galeriler Gündem Deniz otobüsünde çığlık çığlığa yolculuk! Korku dolu anlar kamerada Deniz otobüsünde çığlık çığlığa yolculuk! Korku dolu anlar kamerada 12 Şubat 2024 Pazartesi Saat: 16:01 Güncelleme: 12 Şubat 2024 Pazartesi 16:01 Marmara Denizi'nde İstanbul-Bursa arası sefer yapan deniz otobüsünde, şiddet rüzgar ve dalgalar nedeniyle yolcular büyük panik yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ca169f80f38bdec90aa553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeşil sahada korkunç son! Futbolcunun üzerine yıldırım düştü Murat Kurum: ''Hiç kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız'' Trafikte kadın motosikletliye maganda saldırısı: ''Kemiklerini kırar eline veririm'' Sevgililer Günü'nde sevgilisi olan yandı Süt fiyatlarını müşterilerinin maaş zam oranlarına göre belirliyor Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü'ne silahlı saldırı Batman'da kayıp genç kadının cesedi bulundu Yediemin otoparkındaki servet havadan görüntülendi 72 yaşındaki kadın besledikleri köpeğin saldırısına uğradı