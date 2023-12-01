Anasayfa Video Galeriler Gündem Denizde kaybolan liseli gençten acı haber Denizde kaybolan liseli gençten acı haber 01 Aralık 2023 Cuma Saat: 12:30 Güncelleme: 01 Aralık 2023 Cuma 12:30 Trabzon'da limanda cep telefonuyla görüntü çekerken fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılan 2 lise öğrencisinden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6569a7cf8429a3abc60ba3e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da satırlı dehşet! Saldırı anı kamerada Ölmekten beter oldu ama pes etmedi... Türkiye bu babayı konuşuyor! Tsunami gibi! Sağanak yağış bir ilimizi yuttu! Tüm il sular altında Ege'de ölümle burun buruna anlar kamerada Denizi olmayan kent balıkçılıktan para basıyor! Bir yılda 2 milyar dolarlık ihracat Belaruslu ünlü top modelin mücevherleri İstanbul’da kayboldu Turistik Doğu Ekspresi'nde yeni sezon seferleri başlıyor İstanbul'da yangın! Mahsur kalanları komşuları kurtardı Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının teslimi başlıyor