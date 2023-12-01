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Denizde kaybolan liseli gençten acı haber

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Trabzon'da limanda cep telefonuyla görüntü çekerken fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılan 2 lise öğrencisinden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

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