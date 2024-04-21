Deprem anında düğün salonunun tavanı çöktü

Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde bir düğün salonunun tavanı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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