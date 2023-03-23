Deprem bölgesi Hatay’da ilk sahur çadırlarda yapıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay’da huzur ve bereket ayı ramazanın ilk sahuru çadır kentlerde yapıldı.

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