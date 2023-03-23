Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesi Hatay’da ilk sahur çadırlarda yapıldı Deprem bölgesi Hatay’da ilk sahur çadırlarda yapıldı 23 Mart 2023 Perşembe Saat: 09:25 Güncelleme: 23 Mart 2023 Perşembe 09:25 Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay’da huzur ve bereket ayı ramazanın ilk sahuru çadır kentlerde yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641bf0d02d429c2c8b6ef633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adıyamanlı depremzedeler sahurda çadırlarda buluştu Deprem bölgesinde skandal iddia: Erdoğan geliyor diye mi söküldü ? İstanbul'da korkutan manzara; yüzlercesi yeryüzüne çıktı Erdoğan açıkladı: En düşük emekli maaşı 7.500 TL oldu! ''Arka Sokaklar hayranı'' alkollü sürücü polisi canından bezdirdi Erdoğan: ''HÜDAPAR yerli ve milli'' Mithat Sancar- Seçimlere 'Yeşil Sol Parti' ile gireceğiz - Güncel - ODATV BOTAŞ'ın petrol boru hattında kaçak! Ham petrol nehre aktı Rusya, yine sivilleri katletti! 9 katlı apartman vuruldu, çok sayıda ölü var