  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Deprem bölgesi Hatay’da ilk sahur çadırlarda yapıldı

Deprem bölgesi Hatay’da ilk sahur çadırlarda yapıldı

Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay’da huzur ve bereket ayı ramazanın ilk sahuru çadır kentlerde yapıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Adıyamanlı depremzedeler sahurda çadırlarda buluştu
Deprem bölgesinde skandal iddia: Erdoğan geliyor diye mi söküldü ?
İstanbul'da korkutan manzara; yüzlercesi yeryüzüne çıktı
Erdoğan açıkladı: En düşük emekli maaşı 7.500 TL oldu!
''Arka Sokaklar hayranı'' alkollü sürücü polisi canından bezdirdi
Erdoğan: ''HÜDAPAR yerli ve milli''
Mithat Sancar- Seçimlere 'Yeşil Sol Parti' ile gireceğiz - Güncel - ODATV
BOTAŞ'ın petrol boru hattında kaçak! Ham petrol nehre aktı
Rusya, yine sivilleri katletti! 9 katlı apartman vuruldu, çok sayıda ölü var