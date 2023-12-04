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Deprem bölgesinde yetişiyor, tüm dünyaya dağılıyor

Kahramanmaraş'ta ayva hasadı başlarken, ürünün özellikle Rusya, Romanya ve Arap ülkelerine ihraç edildiği öğrenildi.

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