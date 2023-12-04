Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesinde yetişiyor, tüm dünyaya dağılıyor Deprem bölgesinde yetişiyor, tüm dünyaya dağılıyor 04 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 15:05 Kahramanmaraş'ta ayva hasadı başlarken, ürünün özellikle Rusya, Romanya ve Arap ülkelerine ihraç edildiği öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656dc09d56a8b7635e093653" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ece Ronay'ın güzellik merkezine ikinci saldırı Arkadaşı ile tartışan kadın feribottan suya atladı Turizm başkentimiz yine sular altında Erdoğan şarkının sözünü değiştirdi: ''Bana her şey Kemal’i hatırlatıyor'' Yine yağmur, yine aynı manzara! Bir ilimiz sular altında Deprem sonrası Marmara'da korkutan görüntü Esenboğa Havalimanı'nı karıştıran kavga! Ortalık savaş yerine döndü 5 hain daha hava harekatıyla öldürüldü İzmir'de 8 bin 200 yıllık keşif!