Deprem korkusu canından etti

Bursa'da yaşayan bir genç, Çanakkale'deki 4.9 şiddetindeki depremi duyunca paniğe kapıldı. Evde tek başına olduğu sırada 2'nci kattaki pencereden kendini dışarı attı. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

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