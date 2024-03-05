Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem korkusu canından etti Deprem korkusu canından etti 05 Mart 2024 Salı Saat: 08:00 Güncelleme: 05 Mart 2024 Salı 08:00 Bursa'da yaşayan bir genç, Çanakkale'deki 4.9 şiddetindeki depremi duyunca paniğe kapıldı. Evde tek başına olduğu sırada 2'nci kattaki pencereden kendini dışarı attı. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e6a6f4313f70b97909b973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsveç'ten geldi, İstanbul'da estetik ameliyatı sonrası hayatını kaybetti Çanakkale'de 4,9’luk depremin yaşattığı panik ve korku anları güvenlik kamerasında İstanbul'da korkunç kaza: Çok sayıda can kaybı var ''Ben çakarlı araç kullanmam'' diyen Turgut Altınok'un çakarlı konvoyu tepki çekti İstanbul'da yürüyen merdiven arızası: Yaralılar var! Kocaeli'de limanda korkutan patlama Murat Kurum, Üsküdar Çocuk Köyü'nün açılışına katıldı Nesli tükenmek üzere olan ''minik canavar'' Türkiye'de görüntülendi BBP Genel Başkanı Destici'nin aracı kaza yaptı