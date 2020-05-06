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  3. 06 Mayıs 2020 01:05

Dev gökdelende kabus! Alevler gökyüzüne kadar ulaştı!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şerce kentindeki bir gökdelende büyük çaplı yangın çıktı.

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Esra Erol'a canlı yayında küfür şoku Kaynak: Esra Erol'a canlı yayında küfür şoku
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