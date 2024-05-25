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Dev tanker İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rusya'dan Mersin'e seyir halinde olan 40 bin 696 ton petrol ürünü yüklü tanker dümen arızası nedeniyle Haydarpaşa açıklarında sürüklendi. Gemi, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

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