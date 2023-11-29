Anasayfa Video Galeriler Gündem Dicle Nehri'ne atlayan kız kardeşlerden birinin kurtarılma anı kamerada Dicle Nehri'ne atlayan kız kardeşlerden birinin kurtarılma anı kamerada 29 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 14:12 Güncelleme: 29 Kasım 2023 Çarşamba 14:12 Şırnak'ta Dicle Nehri'ne atlayıp kaybolan 2 kardeşten birinin kurtarılma anı, kameraya yansıdı. 14 yaşındaki diğer kız çocuğunu arama ve kurtarma çalışması ise 3'üncü günde devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65671c84c41cc85a230f3113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan gazeteciye ''50+1'' tepkisi: ''Lafa bak!'' Edremit'te ağışlar köprüyü yıktı Yanlış park eden otomobile forklifle müdahale Japon deprem uzmanından 3 bölgemiz için hayati uyarı İstanbul'da alkollü kadının yaptığını gören gözlerine inanamadı Sarıyer'de caddeyi su bastı İstanbul'da dere taştı; evleri su bastı! TCMB Başkanı Erkan, enflasyonun zirve yapacağı ve düşeceği tarihi açıkladı Bakan Kacır, Akkuyu Nükleer Güç Santrali için tarih verdi