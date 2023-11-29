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  4. Dicle Nehri'ne atlayan kız kardeşlerden birinin kurtarılma anı kamerada

Dicle Nehri'ne atlayan kız kardeşlerden birinin kurtarılma anı kamerada

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Şırnak'ta Dicle Nehri'ne atlayıp kaybolan 2 kardeşten birinin kurtarılma anı, kameraya yansıdı. 14 yaşındaki diğer kız çocuğunu arama ve kurtarma çalışması ise 3'üncü günde devam ediyor.

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