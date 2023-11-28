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  4. Dilan Polat'ın ''Şampiyonlar Ligi''ne yurt dışı çıkış yasağı talebi

Dilan Polat'ın ''Şampiyonlar Ligi''ne yurt dışı çıkış yasağı talebi

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Polat çiftine yönelik soruşturmada Dilan Polat'ın ''Şampiyonlar Ligi'' olarak adlandırdığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanması talep edildi.

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