Anasayfa Video Galeriler Gündem Dilan Polat'ın ''Şampiyonlar Ligi''ne yurt dışı çıkış yasağı talebi Dilan Polat'ın ''Şampiyonlar Ligi''ne yurt dışı çıkış yasağı talebi 28 Kasım 2023 Salı Saat: 17:20 Güncelleme: 28 Kasım 2023 Salı 17:20 Polat çiftine yönelik soruşturmada Dilan Polat'ın ''Şampiyonlar Ligi'' olarak adlandırdığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanması talep edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6565f73f1c1b6d93cb083793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aleyna Tilki'nin jartiyerli dansı olay oldu Bir fenomen çift hakkında daha soruşturma 7 kayıp denizci için ''TCG Akın'' gemisi devreye girdi Ayılarla burun buruna gelen piknikçiler neye uğradığını şaşırdı Türk astrofotoğrafçının çektiği bu Güneş fotoğrafı tüm Dünya'yı büyüledi İlkokulda şoke eden olay! 6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp fırlattı Hobi olarak başlamıştı, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına satıyor 2 terörist daha etkisiz hale getirildi Anadolu parsı yeniden ortaya çıktı! Fotokapana yakalandı