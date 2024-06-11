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  4. Dünyanın en zehirli yılanı Bolu'da ortaya çıktı

Dünyanın en zehirli yılanı Bolu'da ortaya çıktı

Bolu'da, dünyanın en zehirli yılan türleri arasında bulunan ve nesli tehlikede olan boynuzlu engerek yılanı görüntülendi.

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