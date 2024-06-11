Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünyanın en zehirli yılanı Bolu'da ortaya çıktı Dünyanın en zehirli yılanı Bolu'da ortaya çıktı 11 Haziran 2024 Salı Saat: 17:10 Bolu'da, dünyanın en zehirli yılan türleri arasında bulunan ve nesli tehlikede olan boynuzlu engerek yılanı görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66685ad60c86e34ae20552a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 95 yaşındaki sürücünün öldüğü kaza saniye saniye kamerada Bodrum'da plaj ücretleri belli oldu: Lahmacun ve hamburger fiyatı 1000 TL'yi buldu Erdoğan'dan CHP'ye tarihi ziyaret Görüntüler Türkiye'den: Yaz ve kış aynı karede Tuzla Piyade Okulu arazisinde yangın CHP'li belediyeden emeklilere 7 bin TL ikramiye müjdesi Meğer bedava halı da baldan tatlıymış: Bunu da böylece öğrendik Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı: Murat Soydan vefat etti Üniversiteli genç kızlardan sağlıkta çığır açacak adım