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Ece Ronay'ın güzellik merkezine ikinci saldırı

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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi.

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