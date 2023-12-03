Anasayfa Video Galeriler Gündem Ece Ronay'ın güzellik merkezine silahlı saldırı Ece Ronay'ın güzellik merkezine silahlı saldırı 03 Aralık 2023 Pazar Saat: 14:10 Güncelleme: 03 Aralık 2023 Pazar 14:10 Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay'ın, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656c623bbfbe7498c802dd23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte dehşet! Tartıştığı sürücüleri aracıyla sıkıştırdı Beşiktaş kongresine üyelerden yoğun ilgi Usta sanatçı Can Gürzap'a veda! Gözyaşları sel oldu CHP lideri Özgür Özel, ilk belediye başkan adayını açıkladı AVM'de korkunç olay! Küçük çocuğun parmakları koptu 7.6'lık depremin vurduğu Filipinler'den görüntüler İstanbul'da güzellik merkezine silahlı saldırı kamerada Kuruma noktasına gelen kuş cenneti kurtuldu! İstanbul'da bir restoran alev alev yandı