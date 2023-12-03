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Ece Ronay'ın güzellik merkezine silahlı saldırı

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Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay'ın, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi.

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