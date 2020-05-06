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  3. 06 Mayıs 2020 09:50

Ece Üner'in YKS yorumu sosyal medyayı salladı

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner'in YKS sınav tarihinin öne alınmasına tepki gösterdi. Üner'in açıklamaları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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