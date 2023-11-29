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Edremit'te ağışlar köprüyü yıktı

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Edremit'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen yağışlarda bir kısmı çöken Zeytinli Köprüsü, son yağışlarla birlikte tamamen çöktü.

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