Anasayfa Video Galeriler Gündem Ehliyet için sağlık raporu isteyince ortaya çıkan gerçekle şoke oldu Ehliyet için sağlık raporu isteyince ortaya çıkan gerçekle şoke oldu 25 Şubat 2024 Pazar Saat: 21:30 Güncelleme: 25 Şubat 2024 Pazar 21:30 Ankara'da bir genç kız, ehliyet için sağlık raporu almak isteyince, "uyuşturucu kullandığını", "bir gece kulübünde çalıştığını" ve "senet imzaladığını" öğrenerek hayatının şokunu yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65db874dc00c5eacb0065703" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da bir ceset daha bulundu İstanbul'da güpegündüz korkunç cinayet Mersin'de korkutan keşif: Bahçesini kazarken buldu, itfaiye zor söndürdü Türkiye bunu da gördü: Okulda maket mezarla sabır dersi 9 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü Havalar ısındı, piknik sezonu açıldı Çocuk destek merkezinde yangın kabusu Kastamonu'da ortaya çıkan ''sevimli misafir'' kamerada Kuyumculardan ''düşük ayarlı çeyrek altın'' uyarısı