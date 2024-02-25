Ehliyet için sağlık raporu isteyince ortaya çıkan gerçekle şoke oldu

Ankara'da bir genç kız, ehliyet için sağlık raporu almak isteyince, "uyuşturucu kullandığını", "bir gece kulübünde çalıştığını" ve "senet imzaladığını" öğrenerek hayatının şokunu yaşadı.

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