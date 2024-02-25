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  4. Ehliyet için sağlık raporu isteyince ortaya çıkan gerçekle şoke oldu

Ehliyet için sağlık raporu isteyince ortaya çıkan gerçekle şoke oldu

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Ankara'da bir genç kız, ehliyet için sağlık raporu almak isteyince, "uyuşturucu kullandığını", "bir gece kulübünde çalıştığını" ve "senet imzaladığını" öğrenerek hayatının şokunu yaşadı.

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