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Eli kanlı hainlerin inlerine operasyon kamerada

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Tunceli'de jandarma ekiplerince düzenlenen 'Şehit Savcı Murat Uzun' operasyonunda terör örgütü PKK'nın kullandığı 8 sığınak, içerisinde 3 el yapımı patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemeleri imha edildi.

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