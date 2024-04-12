Anasayfa Video Galeriler Gündem Eminönü'ne akın... İğne atsan yere düşmez.... Eminönü'ne akın... İğne atsan yere düşmez.... 12 Nisan 2024 Cuma Saat: 00:15 Güncelleme: 12 Nisan 2024 Cuma 00:15 Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde İstanbul'daki güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerin bu görüntüleri "Hani tüm İstanbul tatile gitmişti de İstanbul boşalmıştı" dedirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661852fd91d85778950f8a83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'li belediye başkanının makam aracı olay oldu Suudi Arabistan'da skandal: Mağlubiyetin ardından futbolcusunu kırbaçladı Yaralılara müdahale eden sağlık çalışanlarına saldırı: 7 yaralı var Sağanak yağışlar bir ilimizi fena vurdu: 1 kişi öldü İstanbul trafiğinde İETT otobüsüne maganda saldırısı Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu Tatilciler akın etti, bir ilçemizin nüfusu 1 milyona dayandı Otomobilin kaputunda dev yılan çıktı! 6 ilde terör operasyonu: 15 gözaltı