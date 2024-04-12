Eminönü'ne akın... İğne atsan yere düşmez....

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde İstanbul'daki güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerin bu görüntüleri "Hani tüm İstanbul tatile gitmişti de İstanbul boşalmıştı" dedirtti.

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