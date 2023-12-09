Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Şimşek tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda düşüşün başladığını belirterek, ''Bu önümüzdeki yılın ikinci yarısında hızlanmaya da devam edecek ve çok görünür olacak bu konuda çok netiz'' dedi.

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