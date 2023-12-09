Anasayfa Video Galeriler Gündem Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Şimşek tarih verdi Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Şimşek tarih verdi 09 Aralık 2023 Cumartesi Saat: 17:25 Güncelleme: 09 Aralık 2023 Cumartesi 17:25 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda düşüşün başladığını belirterek, ''Bu önümüzdeki yılın ikinci yarısında hızlanmaya da devam edecek ve çok görünür olacak bu konuda çok netiz'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657478f34d2a8ba79f002837" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan ''Böyle adalet olmaz'' deyip dünyaya çağrı yaptı Sobaya tiner döktü, sonrası korkunç! İstanbul trafiğinde ''yuh artık'' dedirten taksi Sabaha kadar süren yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı Huzurevinde bastonlu cinayet! Yaşlıların kavgası kanlı bitti Sosyal medyada ''her gece canım istiyor'' gözaltısı Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye de araç sahibine de ceza kesildi Yağışlar fena vurdu! Bir ilimiz daha sular altında Motosiklet sürücüsü ile yayanın 1 saat süren, keçileri bile kıskandıran inadı