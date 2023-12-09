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Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Şimşek tarih verdi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda düşüşün başladığını belirterek, ''Bu önümüzdeki yılın ikinci yarısında hızlanmaya da devam edecek ve çok görünür olacak bu konuda çok netiz'' dedi.

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