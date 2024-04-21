Anasayfa Video Galeriler Gündem Engelli vatandaşa komşu şiddeti Engelli vatandaşa komşu şiddeti 21 Nisan 2024 Pazar Saat: 21:50 Güncelleme: 21 Nisan 2024 Pazar 21:50 Amasya'da 2 komşu arasında çıkan "gürültü" tartışması korkunç bir şekilde bitti. İki komşu birbirine girerken bir kişi engelli komşusunun önce burnunu kırdı ardından da üzerine kaynar su döktü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66256003c14a7f07a907dab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul en simgesel ulaşım aracı Nostaljik Tramvay geleceğe taşınıyor Polise silahlı tehdit: ''Siz kimsiniz, sizi geberteceğim'' Devletten aldığı hibe ile kendi işinin patronu oldu Peş peşe 4 deprem sonrası belediye başkanından korkutan açıklama Otoyolda korkunç kaza: Bir çocuk öldü, 6 da yaralı var 14 yaşındaki trafik canavarı yayaları ezdi: Ölü ve yaralılar var Ayrıldığı kız arkadaşına öyle bir şey yaptı ki... Genç kızın cansız bedeni tesadüfen bulundu Cübbeli'den olay ekonomi yorumu: ''Fahişelerin fiyatını bilmiyorum ama...''