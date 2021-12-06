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  4. Enis Arıkan'dan İrem Derici'ye cevap: Lavaboya gitmiştim, idrar sanmayın...

Enis Arıkan'dan İrem Derici'ye cevap: Lavaboya gitmiştim, idrar sanmayın...

İrem Derici, ödül konuşmasında “Enis Arıkan gitti mi? Gittiyse onun suratına tüküreyim” dedi. İrem'in sözlerine sosyal medyadan cevap veren Enis Arıkan, “Lavaboya gitmiştim. İdrar sanmayın elimi yıkamaya…” dedi.

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