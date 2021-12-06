Anasayfa Video Galeriler Gündem Enis Arıkan'dan İrem Derici'ye cevap: Lavaboya gitmiştim, idrar sanmayın... Enis Arıkan'dan İrem Derici'ye cevap: Lavaboya gitmiştim, idrar sanmayın... 06 Aralık 2021 Pazartesi Saat: 16:40 İrem Derici, ödül konuşmasında “Enis Arıkan gitti mi? Gittiyse onun suratına tüküreyim” dedi. İrem'in sözlerine sosyal medyadan cevap veren Enis Arıkan, “Lavaboya gitmiştim. İdrar sanmayın elimi yıkamaya…” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ae12df95f6060e15293413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2022 bütçe görüşmelerinde gergin anlar Kamyonetten firar eden koyunlar kamerada Erdoğan'a suikast girişimi haberini sunan spikerden olay gaf! İstanbul Metrosu'nda hamile kadın iğrenç taciz Canlı yayın kestiren soru: ''Katar'a para almaya mı geldiniz ?'' Bahçeli'den Müge Anlı'ya çok özel telefon Evde vahşet! Çocuğunu öldürdü, eşi ve diğer çocuğunu yaraladı Samsunlu ''otomobillerin Picassosu'' siparişlere yetişemiyor 10 bin lira maaşla çalıştıracak eleman bulamıyorlar