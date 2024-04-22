Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan Bağdat'ta böyle karşılandı Erdoğan Bağdat'ta böyle karşılandı 22 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani tarafından karşılandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6626448b128b6eb0d60756d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Köfte ekmek 23 öğrenciyi hastanelik etti İstanbul'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı'na prostesto: ''Türkiye'den defol'' Türkiye'nin yemyeşil cennetinden geriye bu kaldı Bu görüntüler Türkiye'den geldi: Devekuşları firar etti IBAN’a para gönderenler dikkat: Borçlu çıkabilirsiniz Emniyet suç örgütlerinin suç aletlerini böyle sergiledi İstanbul'da korkunç cinayet: Arkadaşını öldürüp Rusya'ya kaçtı Sokak ortasında tekme tokat linç girişimi kamertada Yolcu uçağı fena karıştı: Polise yumruklu saldırı kamerada