Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan keman görünce dayanamadı; türkü söyledi Erdoğan keman görünce dayanamadı; türkü söyledi 23 Şubat 2024 Cuma Saat: 09:40 Güncelleme: 23 Şubat 2024 Cuma 09:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan öğrenciye eşlik ederek Çanakkale türküsünü söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d83df275273a0d750798d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR PKK'ya darbe üstüne darbe! 4 hain etkisiz hale getirildi Yine başıboş köpek dehşeti! Kadına kabusu yaşattılar 130 daireli binada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da güpe gündüz kapkaç kabusu: Adım adım izleyip çaldılar 3 çocuk çaldıkları otomobille Bursa’da kaçarken yakalandılar Bayraktar Akıncı TİHA bir testi daha geçti! Tam 12'den vurdu Belediye başkan adayından “garip” isteğe “çirkin” yanıt Yolcu otobüsünde korku dolu anlar! Alev alev yandı 46 ilde büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var!