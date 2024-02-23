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  4. Erdoğan keman görünce dayanamadı; türkü söyledi

Erdoğan keman görünce dayanamadı; türkü söyledi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan öğrenciye eşlik ederek Çanakkale türküsünü söyledi.

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