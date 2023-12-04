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  4. Erdoğan şarkının sözünü değiştirdi: ''Bana her şey Kemal’i hatırlatıyor''

Erdoğan şarkının sözünü değiştirdi: ''Bana her şey Kemal’i hatırlatıyor''

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir toplantıda “Bana her şey seni hatırlatıyor" isimli şarkının sözlerini "Bana her şey Kemal'i hatırlatıyor” şeklinde değiştirdi.

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