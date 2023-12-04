Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan şarkının sözünü değiştirdi: ''Bana her şey Kemal’i hatırlatıyor'' Erdoğan şarkının sözünü değiştirdi: ''Bana her şey Kemal’i hatırlatıyor'' 04 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 14:55 Güncelleme: 04 Aralık 2023 Pazartesi 14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir toplantıda “Bana her şey seni hatırlatıyor" isimli şarkının sözlerini "Bana her şey Kemal'i hatırlatıyor” şeklinde değiştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656dbe3d4139e572fe060ef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ece Ronay'ın güzellik merkezine ikinci saldırı Deprem bölgesinde yetişiyor, tüm dünyaya dağılıyor Arkadaşı ile tartışan kadın feribottan suya atladı Turizm başkentimiz yine sular altında Yine yağmur, yine aynı manzara! Bir ilimiz sular altında Deprem sonrası Marmara'da korkutan görüntü Esenboğa Havalimanı'nı karıştıran kavga! Ortalık savaş yerine döndü 5 hain daha hava harekatıyla öldürüldü İzmir'de 8 bin 200 yıllık keşif!