Erdoğan şarkının sözünü değiştirdi: ''Bana her şey Kemal’i hatırlatıyor''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir toplantıda “Bana her şey seni hatırlatıyor" isimli şarkının sözlerini "Bana her şey Kemal'i hatırlatıyor” şeklinde değiştirdi.

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