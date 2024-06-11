Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan CHP'ye tarihi ziyaret Erdoğan'dan CHP'ye tarihi ziyaret 11 Haziran 2024 Salı Saat: 16:20 Güncelleme: 11 Haziran 2024 Salı 16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Erdoğan, 18 yıl aradan sonra ilk kez CHP'yi ziyaret etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66684f27d2fbf947710be6e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Görüntüler Türkiye'den: Yaz ve kış aynı karede Tuzla Piyade Okulu arazisinde yangın CHP'li belediyeden emeklilere 7 bin TL ikramiye müjdesi Meğer bedava halı da baldan tatlıymış: Bunu da böylece öğrendik Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı: Murat Soydan vefat etti Üniversiteli genç kızlardan sağlıkta çığır açacak adım İstanbul'daki kafede meydan savaşı... Çok sayıda gözaltı var Bu ''tosun''a 7 ortak değil, 7 mahalle ancak girer Akılalmaz kaza kamerada: Taksici kendi aracının altında kaldı