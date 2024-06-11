Erdoğan'dan CHP'ye tarihi ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Erdoğan, 18 yıl aradan sonra ilk kez CHP'yi ziyaret etti.

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