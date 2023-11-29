Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan gazeteciye ''50+1'' tepkisi: ''Lafa bak!'' Erdoğan'dan gazeteciye ''50+1'' tepkisi: ''Lafa bak!'' 29 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 14:30 Güncelleme: 29 Kasım 2023 Çarşamba 14:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "50+1 değişmeli" çıkışına ilişkin tartışmalar devam ederken Erdoğan bugün gazetecilerin "Bahçeli ile 50+1'i mi görüşeceksiniz" sorusuna "Allah Allah lafa bak" yanıtını verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656720e5a727bef510032e83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Edremit'te ağışlar köprüyü yıktı Yanlış park eden otomobile forklifle müdahale Japon deprem uzmanından 3 bölgemiz için hayati uyarı Dicle Nehri'ne atlayan kız kardeşlerden birinin kurtarılma anı kamerada İstanbul'da alkollü kadının yaptığını gören gözlerine inanamadı Sarıyer'de caddeyi su bastı İstanbul'da dere taştı; evleri su bastı! TCMB Başkanı Erkan, enflasyonun zirve yapacağı ve düşeceği tarihi açıkladı Bakan Kacır, Akkuyu Nükleer Güç Santrali için tarih verdi