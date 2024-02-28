Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Eşim beni öldürecek'' diyen kadının cesedi nehirde bulundu ''Eşim beni öldürecek'' diyen kadının cesedi nehirde bulundu 28 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 16:00 Sakarya'da, eşinin kendisini öldüreceğini söyledikten sonra kaybolan 56 yaşındaki kadının cansız bedeni Sakarya Nehri’nde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65df2e89891097fc49059c83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan emeklilere seyyanen zam için son sözü söyledi Türk savaş uçakları Kıbrıs'ın güneyine indi Vallahi pes, billahi pes! Kaçak sığınmacılar bakın nereden çıktı Üniversiteyi halka açan rektör, tepki çeken uygulamayı böyle savundu Artvin'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor 6'ncı kattan düşen çocuğun burnu bile kanamadı İstanbul'un dijital hayratı görenleri şaşırtı Battal İlgezdi’den vatandaşa ağır hakaret Türkiye'nin en başarılı kadın girişimcileri açıklandı