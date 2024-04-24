Anasayfa Video Galeriler Gündem Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu 24 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 16:16 Güncelleme: 24 Nisan 2024 Çarşamba 16:16 Eski spordan sorumlu devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz İstanbul Beşiktaş’taki evinde kızı tarafından ölü bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66290619d692614c060af7e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özgür Özel'den 1 Mayıs resti: ''Orada olacağım'' Ev sahibinden kiracısına ''kanalizasyon'' işkencesi Holding binasına otomatik silahla kurşun yağmuru Eşine sinirlendi; otomobili ateşe verdi Canlı yayında Ebru Baki ve Devrim Akyıl arasında Dolar tartışması İstanbul'da hastanede kan donduran cinayet: Döve döve öldürdü Bir ailenin piknik heyecanı aracın ''sunroof'unda bitti Denizlerdeki gururumuz, TCG İstanbul göreve hazır Yıllık değil, günlük: Bodrum'da 1 milyon liraya villa