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  4. Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

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Eski spordan sorumlu devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz İstanbul Beşiktaş’taki evinde kızı tarafından ölü bulundu.

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