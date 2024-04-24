Anasayfa Video Galeriler Gündem Evden kaçan pitbull ortalığı birbirine kattı Evden kaçan pitbull ortalığı birbirine kattı 24 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 09:11 Güncelleme: 24 Nisan 2024 Çarşamba 09:11 Adana'da gece yarısı evden kaçan pitbull cinsi bir köpek aralarında sahibinin de bulunduğu 3 kişiyi yaraladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6628a2823da5f97c080e4843" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gümüşhane'de heyelan... Korku dolu anlar kamerada 16 ilde peş peşe operasyonlar: Onlarca gözaltı var Mehmet Tolga Akalın: ''3 milletvekili İYİ Parti’ye geçecek'' Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'ye kapatma davası yorumu: ''Kaçınılmaz olur'' Antalya'daki teleferik faciasından yeni görüntüler Polis intihar etmek isteyen adamı böyle kurtardı Alanya sahilinde bir kişi sahilde ölü bulundu Türk ordusunun gücüne güç katacak: ASELSAN'ın ''EJDERHA''sı ortaya çıktı TCG Fırtına Hücumbotu'na ziyaretçi akını