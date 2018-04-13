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  3. 13 Nisan 2018 23:17

Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevap

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın AK Parti öncesini 'duraklama dönemi' olarak değerlendirmesine canlı yayında yanıt veren Fatih Portakal, Atatürk dönemini tek tek saydı.

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