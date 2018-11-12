  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Kasım 2018 16:57

Ferhat Göçer'in kızı: ''Bana takoz derdi köpeğe ise kızım!''

Şarkıcı Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer, Kanal D'de yayınlanan '2. sayfa' programına konuk oldu. Yağmur Göçer, babasıyla yaşadıklarını canlı yayında anlattı.

Bilgin Pro
Video Galeri
Şehitler ebediyete uğurlandı
Şehitler ebediyete uğurlandı
Video Galeri
Kıbrıs’ta karşılıklı yeni kapılar açıldı
Kıbrıs’ta karşılıklı yeni kapılar açıldı
Video Galeri
Şoka giren sürücü böyle kaçtı
Şoka giren sürücü böyle kaçtı
Video Galeri
Narenciye posası altında can pazarı
Narenciye posası altında can pazarı
Video Galeri
Telefon satmak için girdi, beğendiğini çalıp gitti
Telefon satmak için girdi, beğendiğini çalıp gitti
Video Galeri
3 günde 38 terörist !
3 günde 38 terörist !
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM