Anasayfa Video Galeriler Gündem FETÖ'cü kadınlar suçüstü kameraya yakalandı FETÖ'cü kadınlar suçüstü kameraya yakalandı 30 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 13:56 Güncelleme: 30 Mayıs 2024 Perşembe 13:56 Eli kanlı bölücü terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 38 şüphelinin yakalanırken, FETÖ şüphelisi kadınların İstanbul'da sokak ortasındaki "para transferi taktiği" kameralara yansıdı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66585b4b9e6de302cd0e50d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Onlar define bulamadı ama Jandarma onları buldu Apple'ın ''iPhone dayanıklılık testi'' videosu yayınlandı Bayram için biletini şimdiye kadar almayanlar yandı Bin 118 TL'lik kira mahkemelik etti Araç çarptı yalanına kimse inanmayan genç kadının şovu olay oldu Korkunç taksici cinayetinin sanığı kendini böyle savundu Mahkeme kararıyla tahliye ettirdiği evini görünce hayatının şokunu yaşadı Düdüklü tencere bomba gibi patladı 5 gündür kayıp olan lise öğrencisi kızın cesedi bulundu