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Feyza Altun hakkında bir suç duyurusu daha

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Hayırlıların Fethi Derneği (HAYFED) üyesi bir grup, avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu. Altun hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı şeriat karşıtı paylaşım nedeniyle 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

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