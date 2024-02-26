Anasayfa Video Galeriler Gündem Feyza Altun hakkında bir suç duyurusu daha Feyza Altun hakkında bir suç duyurusu daha 26 Şubat 2024 Pazartesi Saat: 17:30 Güncelleme: 26 Şubat 2024 Pazartesi 17:30 Hayırlıların Fethi Derneği (HAYFED) üyesi bir grup, avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu. Altun hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı şeriat karşıtı paylaşım nedeniyle 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65dca09526969545150d1db3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fon vurgunu davasında yeni detaylar: İnternette yaptığı aramalar şoke etti Bu köye ''yabancı'' giremiyor! Arsa satışı yasaklandı 70 yaşına giren Erdoğan'a doğum günü sürprizi Biletler satışa çıktığı gibi tükeniyor! Masalsı yolculuğa yoğun ilgi Galatasaray'a küfür ettiği iddia edilen Derya Uluğ'dan dikkat çeken açıklama DEM Parti ''kaybettirmek istediği'' partiyi açıkladı Soyadı dikkat çekti... Bu anne kağıt toplayarak 2 çocuğunu okutuyor Misafirler ''Bina kötü kokuyor'' deyince... Meydan savaşı gibi kavga! Ronaldo'dan maç sonrası tribünlere iğrenç hareket