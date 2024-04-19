Anasayfa Video Galeriler Gündem Firari emniyet müdürünün yakalandığı yer herkesi şaşırttı Firari emniyet müdürünün yakalandığı yer herkesi şaşırttı 19 Nisan 2024 Cuma Saat: 11:06 Güncelleme: 19 Nisan 2024 Cuma 11:06 Kayseri'de terör örgütü FETÖ'den aranan firari emniyet müdürü, hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662225edefb0f6a0ac0e16c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ege Denizi'nde deprem: İzmir ve çevre illerde hissedildi Türk kadınları başardı: Fransa'dan 120 bin adet sipariş aldılar Eli kanlı hainlerin inlerine operasyon kamerada İstanbul'da büyük kaza: Ölü ve yaralılar var İsrail'in saldırısı sonrası İran'dan ilk açıklama Deprem konutlarının son hali görüntülendi 2 bin yıllık tarihi yapı, depremden sapasağlam çıktı Hurda malzemelerden yaptı: Emekli imam elektriği bedavaya getirdi İstanbul'da dev operasyon: Onlarca gözaltı var