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Fırtına Bursa'yı yıkıp geçti!

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Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti.

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