Anasayfa Video Galeriler Gündem Fırtına Bursa'yı yıkıp geçti! Fırtına Bursa'yı yıkıp geçti! 29 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 07:30 Güncelleme: 29 Kasım 2023 Çarşamba 07:30 Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6566be7086fbd7b785009ce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dilan Polat'ın ''Şampiyonlar Ligi''ne yurt dışı çıkış yasağı talebi Aleyna Tilki'nin jartiyerli dansı olay oldu Bir fenomen çift hakkında daha soruşturma 7 kayıp denizci için ''TCG Akın'' gemisi devreye girdi Ayılarla burun buruna gelen piknikçiler neye uğradığını şaşırdı Türk astrofotoğrafçının çektiği bu Güneş fotoğrafı tüm Dünya'yı büyüledi İlkokulda şoke eden olay! 6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp fırlattı Hobi olarak başlamıştı, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına satıyor 2 terörist daha etkisiz hale getirildi