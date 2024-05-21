Anasayfa Video Galeriler Gündem Fiyatı 1 yılda 2'ye katlanmıştı, hasat başladı Fiyatı 1 yılda 2'ye katlanmıştı, hasat başladı 21 Mayıs 2024 Salı Saat: 14:10 Güncelleme: 21 Mayıs 2024 Salı 14:10 Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümün başkenti olan Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzümün gölgesinde kalan tahıllardan birisi olan arpada hasat başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664c81361c41966447036913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otoyolda akıl almaz kaza: Koca kamyon böyle asılı kaldı Burası Afrika değil Karadeniz... Onlar Karadeniz'in siyahileri... Sokak köpekleri Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı Bu bir vahşet: Tekmeleye tekmeleye dövüp, ezerek öldürdü İstanbul'da başı boş maymun paniği İstanbul'da inşaatta göçük: 3 işçi toprak altında kaldı Hırsız bu sefer insanlığı çaldı: SMA'lı bebek için para toplanıyordu Bir beyaz yakalı daha kurtuldu: Plazadan tarlaya... AVM hırsızları polisleri bile şoke etti: Yaşlarından çok suç kayıtları var