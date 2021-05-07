Fransa'da Burak Yılmaz'a kıskandıran karşılama

Oğuzhan Uğur ''Dün Dündür'' ile BluTV'de tarihin tozlu sayfalarını aralayacka

Ümit Özdağ: ''Cengiz İnşaat’tan hesabı Cengiz Han töresine uygun olarak soracağız''

13 yaşındaki suç makinesi serbest bırakıldıktan sonra yine hırsızlık yaptı

Yumurta hırsızı kamerada! Kendisi bile bunu beklemiyordu