Anasayfa Video Galeriler Gündem Fransa'da Burak Yılmaz'a kıskandıran karşılama Fransa'da Burak Yılmaz'a kıskandıran karşılama 07 Mayıs 2021 Cuma Saat: 13:01 Fransa Ligi'nde Lille takımıyla Paris Saint Germain (PSG) hegemonyasını yıkmaya hazırlanan Burak Yılmaz, aracıyla tesislere girdiği anda taraftarın inanılmaz sevgi gösterisiyle karşılandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60950fe9687135521728aa83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Stranger Things tutkunlarına müjde! 4. sezonundan ilk fragman İstanbul'un Teksas'ı Esenyurt'ta bir garip dolandırıcılık! İstanbul'un lüks sitesinde saç saça baş başa kavga kamerada! İstanbul Merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu Bakanlık Mehmetçik'in PKK'lı hainleri vurduğu anı paylaştı! Prof. Dr. Murat Ferman'dan canlı yayınında skandal benzetme Camdaki Kız'a damga vuran final sahnesi Dün geceye damga vurdu... İşte gökyüzündeki ışıkların sırrı Şiddetli öksürük şikayetiyle hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı