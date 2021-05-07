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Fransa'da Burak Yılmaz'a kıskandıran karşılama

Fransa Ligi'nde Lille takımıyla Paris Saint Germain (PSG) hegemonyasını yıkmaya hazırlanan Burak Yılmaz, aracıyla tesislere girdiği anda taraftarın inanılmaz sevgi gösterisiyle karşılandı.

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