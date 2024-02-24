  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Fransa'da çiftçiler bu sefer de fuarı bastı

Fransa'da çiftçiler bu sefer de fuarı bastı

Güncelleme:

Avrupa'da dinmeyen çiftçi protestoları başka bir boyuta ulaştı. Tarım Bakanlığı'na giden yolları kapatan çiftçiler bu sefer de tarım fuarını bastı...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İmamoğlu'ndan kendisini AK Parti'ye davet eden isme esprili yanıt
İmamoğlu'ndan kendisini AK Parti'ye davet eden isme esprili yanıt
Hurdacının bulduğu kemikler, ortadan kaybolan kadın katiline ait çıktı
Hurdacının bulduğu kemikler, ortadan kaybolan kadın katiline ait çıktı
''UFO gören masum köylü'' gerçek oldu... Drone şakası böyle bitti
''UFO gören masum köylü'' gerçek oldu... Drone şakası böyle bitti
İstanbul'da AVM'de yangın paniği
İstanbul'da AVM'de yangın paniği
Pamuk şeker 11 öğrenciyi hastanelik etti
Pamuk şeker 11 öğrenciyi hastanelik etti
Eski kız arkadaşının evinin önüne benzin döküp yaktı
Eski kız arkadaşının evinin önüne benzin döküp yaktı
Üç suç örgütü daha çökertildi; çok sayıda gözaltı var
Üç suç örgütü daha çökertildi; çok sayıda gözaltı var
Okulda skandal iddia! Aile isyan etti, bakanlık soruşturma başlattı
Okulda skandal iddia! Aile isyan etti, bakanlık soruşturma başlattı
Metruk binadan gelen seslerin ardından kahreden bir gerçek çıktı
Metruk binadan gelen seslerin ardından kahreden bir gerçek çıktı