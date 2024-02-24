Anasayfa Video Galeriler Gündem Fransa'da çiftçiler bu sefer de fuarı bastı Fransa'da çiftçiler bu sefer de fuarı bastı 24 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 12:30 Güncelleme: 24 Şubat 2024 Cumartesi 12:30 Avrupa'da dinmeyen çiftçi protestoları başka bir boyuta ulaştı. Tarım Bakanlığı'na giden yolları kapatan çiftçiler bu sefer de tarım fuarını bastı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d9b745a8d66c86250246c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu'ndan kendisini AK Parti'ye davet eden isme esprili yanıt Hurdacının bulduğu kemikler, ortadan kaybolan kadın katiline ait çıktı ''UFO gören masum köylü'' gerçek oldu... Drone şakası böyle bitti İstanbul'da AVM'de yangın paniği Pamuk şeker 11 öğrenciyi hastanelik etti Eski kız arkadaşının evinin önüne benzin döküp yaktı Üç suç örgütü daha çökertildi; çok sayıda gözaltı var Okulda skandal iddia! Aile isyan etti, bakanlık soruşturma başlattı Metruk binadan gelen seslerin ardından kahreden bir gerçek çıktı