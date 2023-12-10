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  4. Futbol sahası boks ringine döndü: Yaralılar var!

Futbol sahası boks ringine döndü: Yaralılar var!

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Malatya’da, 12 Bingölspor ile Malatyaspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 9. hafta karşılaşmasında maç sonu çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

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