Anasayfa Video Galeriler Gündem Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları birbirine girdi Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları birbirine girdi 26 Mayıs 2024 Pazar Saat: 22:06 Güncelleme: 26 Mayıs 2024 Pazar 22:06 Bursa'da şampiyonluk turuna çıkan Galatasaray taraftarlarının araçlarına taş ve havai fişek fırlatan Fenerbahçe taraftarlarına polis müdahale etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6653881ebbf6b171c30fb723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti Sinan Oğan: ''Cumhurbaşkanının bize verdiği sözü hatırlatmak isterim'' ABD’yi hortum vurdu: Çok sayıda ölü var Yine Esenyurt, yine silahlı saldırı, yine ölüm Emekli öğretmen, 81 yaşında üniversite öğrencisi oldu Otoyolda facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var Yer: Muş... Gökten yağan gizemli cisimler şaşırttı Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var İstanbul'da hafriyat kamyonu denize düştü