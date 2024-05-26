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Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları birbirine girdi

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Bursa'da şampiyonluk turuna çıkan Galatasaray taraftarlarının araçlarına taş ve havai fişek fırlatan Fenerbahçe taraftarlarına polis müdahale etti.

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