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  3. 13 Mayıs 2017 14:45

Gaziantepte 3.5 ton at ve eşek eti ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma, zabıta ve gıda denetim uzmanları kaçak bir kesimhaneye düzenledikleri operasyonda 3.5 ton at ve eşek eti ele geçirildi.

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