Anasayfa Video Galeriler Gündem Gaziantep'te korkunç kaza: 8 ölü, çok sayıda yaralı var Gaziantep'te korkunç kaza: 8 ölü, çok sayıda yaralı var 06 Mayıs 2024 Pazartesi Saat: 13:47 Güncelleme: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 13:47 Gaziantep'in İslahiye ilçesinde TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 8 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6638b52a31f6e7bfbc002b93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''ortak'' cinayeti: Kurşun yağdırdı Cami kubbesine Nilüfer ve Doğan operasyonu Karı kocanın geliştirdiği Türkiye'nin ''legosu'' uçaksavar mermisini durdurdu Ders kitaplarındaki Atatürk portresi MEB envanterine girdi ''Sen kadınsın yapamazsın'' dediler, 12 yıldır herkesi utandırıyor ''Sakin şehir'' ünvanlı Osmanlı kasabasındaki saklı cennet Fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı Gezi Parkı'nda ''ağaç'' kazası: Bir kadın yaralandı Görüntüler Türkiye'den: Eşeklere düğün yapıp nikah kıydılar