Gaziantep'te korkunç kaza: 8 ölü, çok sayıda yaralı var

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 8 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

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