Anasayfa Video Galeriler Gündem SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti 26 Mayıs 2024 Pazar Saat: 22:21 Güncelleme: 26 Mayıs 2024 Pazar 22:21 Şanlıurfa’da Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66538bb204ac90d78402d813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları birbirine girdi Sinan Oğan: ''Cumhurbaşkanının bize verdiği sözü hatırlatmak isterim'' ABD’yi hortum vurdu: Çok sayıda ölü var Yine Esenyurt, yine silahlı saldırı, yine ölüm Emekli öğretmen, 81 yaşında üniversite öğrencisi oldu Otoyolda facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var Yer: Muş... Gökten yağan gizemli cisimler şaşırttı Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var İstanbul'da hafriyat kamyonu denize düştü