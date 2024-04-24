Anasayfa Video Galeriler Gündem Gemi faciasından 70 gün sonra bir ceset daha bulundu Gemi faciasından 70 gün sonra bir ceset daha bulundu 24 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 18:00 Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta ''BATUHAN A'' gemisinin battığı bölgede bir kişinin cansız bedeni bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66291ea86d25b677470f81a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk savaş uçakları 6 PKK'lıyı daha avladı Erdoğan'dan İsrail sorusuna yanıt: ''O iş bitti' İstanbul çöl tozuna teslim: Maskesiz dışarı çıkmayın Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Özgür Özel'den 1 Mayıs resti: ''Orada olacağım'' Ev sahibinden kiracısına ''kanalizasyon'' işkencesi Holding binasına otomatik silahla kurşun yağmuru Eşine sinirlendi; otomobili ateşe verdi Canlı yayında Ebru Baki ve Devrim Akyıl arasında Dolar tartışması